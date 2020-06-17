Раскрыт секрет полезной окрошки

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки. Она поделилась рецептом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог посоветовала использовать при приготовлении летнего супа качественные продукты. По ее словам, если готовить блюдо на квасе, то стоит купить напиток натурального брожения, а лучше изготовить квас самостоятельно из хлебных корочек, изюма и сусла. При этом Соломатина рекомендовала класть туда поменьше сахара.

Если вы покупаете квас, смотрите на состав. У нас под видом кваса продается большое количество газированных напитков с сахаром и ароматизаторами. Окрошка с его использованием полезной не будет. Смотрите, чтобы квас был натурального брожения, обращать внимание на каком месте стоит сахар в составе. Если он стоит на последнем месте — берем Врач-диетолог Елена Соломатина

Врач предложила заменить колбасу или сосиски мясом, а также добавить больше зелени, чтобы блюдо стало полезнее. Она допустила, что суп можно заправлять кефиром или айраном.

Соломатина посоветовала людям с заболеваниями пищеварительной системы в стадии обострения воздержаться от употребления окрошки, так как квас, зеленый лук и редис обладают раздражающим действием. Она предупредила, что после окрошки не стоит садиться за руль, так как в квасе и кефире есть небольшой процент алкоголя.

Ранее в НИИ питания Российской академии наук (РАН) людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) посоветовали есть окрошку на кефире, а не на квасе. Особо от кваса предостерегли тех, у кого открытая язва желудка, обострение панкреатита и желчнокаменная болезнь.

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