Путин ответил на вопрос про окрошку

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе. Таким образом он ответил на вопрос россиян о своих вкусовых предпочтениях, сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на журналиста Наилю Аскер-заде.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что около 200 россиян попросили главу государства рассказать в ходе прямой линии, на чем он ест окрошку.

Всего было зарегистрировано около 1,5 миллиона вопросов. Больше всего россиян волнуют темы уровня жизни, доходов и здравоохранения.

Эксперты Роскачества поставили точку в споре об окрошке 13 июня. Они признали классическим блюдо на квасе, а не на кефире. По их словам, в стандартный вариант рецепта холодного супа входят такие ингредиенты, как картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук.

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