Назван самый «майонезный» город России

Эксперты онлайн-сервиса СберМаркет провели исследование и определили, в каких городах России жители чаще всего покупают кетчуп, майонез и другие популярные соусы. Любителями майонеза за январь-май 2021 года назвали Томск и Тюмень. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Материалы по теме Пункт назначения. Бескрайние поля, долги и хрустящая курица: как появился самый красивый в мире «Макдоналдс» Смотри в оба. Как маски, флешки и «Сникерс» вдохновили архитектора на безумные проекты

В Томске и Тюмени майонез достиг по 11,6 процента продаж от общего числа покупок. На втором месте в рейтинге «майонезных» городов расположился Красноярск с показателем в 10,8 процента, на третьем — Воронеж (10,4 процента). Санкт-Петербург занял 15 строчку (9,2 процента). Меньше всех майонез предпочитают жители Москвы и Казани — 8,2 процента и 7,3 процента, соответственно.

Кетчуп оказался популярен в Тюмени — показатель достиг 4 процентов. Ниже расположились Красноярск и Тольятти — 3,8 и 3,7 процента соответственно. Меньше всех кетчуп предпочитают москвичи (2,2 процента). Невысоким спросом в российских городах пользуются бальзамический, чесночный и сырный соусы, а также песто.

В августе 2020 года специалисты Роспотребнадзора научили россиян выбирать качественный майонез. Они посоветовали покупателям выбирать соус без комков и пузырьков воздуха, а его консистенция должна быть однородной. Эксперты подчеркнули необходимость обращать внимание на срок хранения продукта — он должен быть минимальным.