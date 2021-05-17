Назван самый экологически чистый город

Столица Австралии была признана самым экологически чистым городом мира. Канберра стала лидером рейтинга благодаря низкому уровню загрязнения. К такому выводу пришли специалисты британской службы сравнения цен Uswitch.

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Эксперты обратили внимание, что 48 процентов энергии Канберра получает от солнца и ветряных электростанций. Среди критериев также назвали высокий уровень развития транспортной инфраструктуры — в большинство мест жители могут добраться без машины, а если едут на автомобилях, то стараются перемещаться с попутчиками, чтобы минимизировать использование транспорта поодиночке.

Помимо австралийской столицы в топ-3 вошли Мадрид (Испания) и Брисбен (Австралия). В десятку городов включили Дубай (ОАЭ), Копенгаген (Дания), Франкфурт (Германия), Гамбург (Германия), Прагу (Чехия), Абу-Даби (ОАЭ) и Цюрих (Швейцария). Худшими с точки зрения экологии оказались Джедда (Саудовская Аравия), Нью-Дели (Индия), Амман (Иордания), а также Тяньцзинь (Китай) и Сан-Паулу (Бразилия).

В октябре 2020 года проект IQAir от компании AirVisual оценил качество воздуха в городах по всему миру и назвал самые загрязненные из них. В верхней части рейтинга оказались Дели (Индия), Лахор (Пакистан), Улан-Батор (Монголия), Киев (Украина) и Мумбаи (Индия). Ниже расположились Бишкек (Кыргызстан), Белград (Сербия), Милан (Италия). Москва оказалась в зоне «умеренных» загрязнений.