Названы самые экологически чистые районы Москвы

Самыми экологически чистыми районами Москвы признаны Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Сокольники и Измайлово, а за пределами МКАД — Митино, Северный, Северное Бутово, поселения Московский и Сосенское. Об этом сообщается в исследовании EcoStandard group.

Самыми загрязненными специалисты назвали такие районы, как Восточное Дегунино, Алтуфьевский, Соколиная Гора, Лефортово, Бирюлево Западное, Капотня, Даниловский, а также Щербинка.

Эксперты оценивали такие параметры, как площадь района, плотность населения, площадь зеленых насаждений и парков, наличие водоемов, аэропортов, промзон, автомагистралей и их загруженность, а также наличие объектов негативного воздействия (ОНВ): мусорные полигоны, производственные предприятия и другие. По каждому критерию район получал оценку от 0 (максимально благоприятная обстановка) до 10 (максимально неблагоприятная обстановка).

«Мы хотели дать москвичам инструмент для более взвешенного принятия решений в квартирных вопросах, стремились рассказать о том, что в разных частях города разные факторы влияют на экологическую ситуацию, и все их нужно учитывать, чтобы создать себе максимально экологичное и здоровое жилье даже в условиях мегаполиса», — рассказали в компании.

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