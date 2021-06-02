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Врач предупредила об опасности кваса

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Квас может быть опасен для некоторых людей при проблемах со здоровьем. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила врач-диетолог Ольга Кораблева.

По ее словам, в день можно без опасений выпивать до полулитра этого напитка. Превышение этого объема ведет к задержке жидкости и отекам, что вредно при высоком давлении. Также квас не рекомендован при камнях в почках и желчном пузыре, гастрите, язве, заболеваниях печени и кишечника, так как имеет повышенную кислотность и может вызвать изжогу, брожение, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода.

Беременным и кормящим матерям желательно отказаться от употребления кваса из-за содержания в нем до 1,2 процента спирта.

Ранее внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников говорил, что в жару лучше отказаться от сладкой газировки и концентрированных соков и отдавать предпочтение чистой воде. К ней можно добавить чай, морсы, компоты, квас.

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