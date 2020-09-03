Онищенко сравнил вред кваса и безалкогольного пива

Безалкогольное пиво вредно в отличие от кваса и кефира. Эти напитки в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сравнил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что алкоголь в небольших количествах содержится в кефире и квасе, но они не ассоциируются с алкогольными напитками. Безалкогольное же пиво маркетологи используют для косвенной рекламы своей основной алкогольной продукции. «Это рефлекс, когда я вижу ту же банку, вижу тот же цвет, почти тот же вкус. А потом какая разница перейти вместо безалкогольного к алкогольному?» — пояснил парламентарий.

По мнению Онищенко, с помощью безалкогольного пива молодежь «подсаживается на алкогольную иглу». Он считает, что речь идет о прямом лоббировании интересов производителей спиртного через Минпромторг. «Это была самая циничная авантюра последнего десятилетия», — заключил собеседник радиостанции.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением запретить продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. По его словам, такой напиток приучает детей к вкусу пива.

В безалкогольном пиве разрешено содержание алкоголя до 0,5 процента. Количество спирта в кефире — до 0,7 процента, в квасе — от 0,7 до 2,6 процента.