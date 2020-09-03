В России предложили запретить продавать безалкогольное пиво детям

Общественники предложили запретить продавать детям в России безалкогольное пиво. Соответствующее предложение член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT.

В письме Хамзаев указал, что продажа безалкогольного пива никак не регламентирована в стране. При этом, употребляя его, несовершеннолетние привыкают к вкусу напитка, и это в будущем может привести к повышенному пристрастию к нему.

Сторонник трезвости уточнил, что в безалкогольном пиве допускается до 0,5 процента алкоголя, и это может негативно отразиться на здоровье ребенка.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасность употребления любого пива, в том числе безалкогольного. По ее словам, у напитка высокий гликемический индекс, то может привести к набору лишнего веса, инсулинорезистентности и сахарному диабету второго типа. У мужчин пиво снижает уровень тестостерона, со временем появляются «пивной» живот, женские черты в фигуре и характере.