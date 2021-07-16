Крыму пообещали аномальную жару

Республике Крым пообещали аномальную жару. Об этом сообщили на сайте МЧС по региону.
«16-20 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении ведомства.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в Крыму в выходные достигнет 36 градусов. В начале следующей недели она поднимется до 37 градусов.
В МЧС рекомендовали жителям и туристам региона поддерживать дома прохладную температуру, находиться в тени и избегать интенсивных физических нагрузок.
Ранее синоптик Александр Шувалов назвал сроки завершения аномальной жары в России. По его словам, жаркая погода будет заканчиваться неравномерно, начиная с выходных, однако сроки будут зависеть от конкретного региона. Он заявил, что в средней полосе начнет холодать в выходные, а на северо-западе — в пятницу или субботу.