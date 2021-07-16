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Крыму пообещали аномальную жару

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Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму

Республике Крым пообещали аномальную жару. Об этом сообщили на сайте МЧС по региону.

«16-20 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в Крыму в выходные достигнет 36 градусов. В начале следующей недели она поднимется до 37 градусов.

В МЧС рекомендовали жителям и туристам региона поддерживать дома прохладную температуру, находиться в тени и избегать интенсивных физических нагрузок.

Ранее синоптик Александр Шувалов назвал сроки завершения аномальной жары в России. По его словам, жаркая погода будет заканчиваться неравномерно, начиная с выходных, однако сроки будут зависеть от конкретного региона. Он заявил, что в средней полосе начнет холодать в выходные, а на северо-западе — в пятницу или субботу.

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