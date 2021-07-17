В Германии заявили о неизбежности еще более разрушительных наводнений

Частота и масштабы наводнений в будущем будут лишь расти, поэтому человечество никогда не будет в безопасности от неожиданных и разрушительных катаклизмов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Лейпциге Ральф Мерц.

Мерц подчеркнул, что Германия стала все чаще сталкиваться с ливневыми наводнениями, которые превращают небольшие реки в быстрые потоки и более характерны для стран с теплым климатом. Кроме того, наводнения стали происходить в регионах Германии, в которых они были редкостью. Все это, по словам эксперта, можно объяснить изменением климата. «С изменением климата вполне вероятно, что в будущем мы будем наблюдать гораздо больше таких экстремальных наводнений, часто более локальных, в том числе в тех частях Германии, где мы не ожидаем таких экстремальных наводнений», — предупредил он.

Вся галерея «Будто бомбу сбросили» Продолжить Затопленная дорога неподалеку от Кельна Фото: Wolfgang Rattay / Reuters 1 /14

Мерц напомнил, что Германия за последние годы пережила немало экстремальных наводнений и потратила много денег и ресурсов на совершенствование мер защиты. Но, судя по разрушительности последнего наводнения, этого оказалось недостаточно. «Нам нужно сочетание классических мер защиты от наводнений и надежных систем предупреждения о наводнениях, чтобы спасти жизни людей. Но нам также нужны стратегии, позволяющие сохранить воду в ландшафте, предоставить больше места нашим рекам и еще лучше адаптировать нашу инфраструктуру к риску наводнений», — отметил эксперт.

Мерц подчеркнул, что также необходимо должным образом осведомлять общественность о рисках наводнений и готовить к подобным катаклизмам. Понадобятся новые концепции страхования имущества на случай природных катаклизмов и новые подходы к восстановлению инфраструктуры, которые позволили бы быстрее преодолеть последствия наводнений.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 133. Как отмечало Bild, произошедшее наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий.