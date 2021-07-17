Число жертв наводнения в Германии выросло

Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 143. Об этом сообщает Swissinfo.

В полиции Кобленца отметили, что в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, погибли 98 человек, пострадали — 670.

На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

Более чем о тысяче пропавших без вести сообщалось ранее 16 июля. Наводнение стало самым смертельным в стране за несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. К спасательным операциям подключили армию.