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В Баварии объявлен режим ЧС из-за наводнений

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Фото: РИА Новости / Telegram
На юго-востоке Баварии объявлен режим ЧС из-за наводнений

На юго-востоке Баварии объявлен режим ЧС из-за наводнений, которые произошли из-за обрушившихся на регион проливных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

Режим ЧС затрагивает район Берхтесгаденер-Ланд. По оценкам экспертов, уровень рек Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен сейчас уже на полтора метра выше, чем прогнозировалось. Однако, по оценкам синоптиков, может еще резко вырасти. Наиболее сложная ситуация сейчас в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Там затоплены нижние этажи жилых домов.

Напряженная ситуация на границе Германии и Чехии в Саксонии. За сутки там выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Прервано железнодорожное сообщение на участке от Дрездена до Праги, отрезаны отдельные населенные пункты. Жителей призывают не спускаться в подвалы, подземные гаражи и переходы, а также избегать выхода на улицу.

Всего в результате наводнений в стране погибли 143 человека. Больше тысячи по-прежнему числятся пропавшими без вести. На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

Ранее сообщалось, что жительница Белоруссии скончалась от удара молнии во время грозы. Девушка с компанией друзей спряталась от ливня под деревом, однако в него попала молния. В результате она скончалась на месте, а четверо ее друзей в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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