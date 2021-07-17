Меркель посетит пострадавший от наводнения регион в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 18 июля, посетит районы, которые пострадали от наводнения на западе ФРГ. Об этом сообщает таблоид Bild.

Известно, что глава правительства совершит визит в коммуну Шульд, которая в большей степени была подвержена удару стихии. В поездке Меркель будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер. На месте происшествия канцлер расскажут о текущей ситуации, а также масштабах ущерба от разгула стихии.

Ранее профессор Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Лейпциге Ральф Мерц заявил, что частота и масштабы наводнений в будущем будут только расти, поэтому человечество никогда не будет в безопасности от неожиданных и разрушительных природных катаклизмов.

По его словам, Германия стала чаще сталкиваться с ливневыми наводнениями, которые способны превратить небольшие реки в быстрые потоки, характерные для стран с теплым климатом. Помимо этого, наводнения стали происходить в регионах ФРГ, в которых они считались редкостью.

По последней информации, не менее 133 человек погибли в результате наводнений. Стихийное бедствие, которое началаоь в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, привело к затоплению населенных пунктов, разрушению мостов, дорог, а также обрыву линий электропередачи. Как сообщало Bild, произошедшее наводнение стало самым смертоносным в Германии за последние несколько десятилетий.