Стало известно о жертвах после ливней с грозами в Белоруссии

Мощные ливни с грозами в Белоруссии привели к жертвам и нескольким пострадавшим среди населения. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава республики.

«Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось», — говорится в заявлении Минздрава.

Сообщается, что на озере в Стайках (Минский район) от удара молнии пострадали четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения. Они спрятались от дождя под деревом, в которое угодила молния. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и в настоящий момент борются за их жизни. С ними в компании была девушка, от полученных травм она скончалась на месте.

«Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Он находится в хирургической реанимации. Двое молодых людей — в стабильно-тяжёлом состоянии в ожоговой реанимации. Четвёртый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — сообщили в ведомстве.

Мощный ливень обрушился на Белоруссию днем 17 июля и уже подтопил улицы в нескольких регионах страны. Машины оказались по крыши в воде, водителям пришлось выталкивать автотранспорт на сушу. По данным властей, за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков.

Ранее стало известно, что молния ударила в двух сестер и брата, которые делали селфи во время грозы в Великобритании. Дети рассказали, что потеряли сознание, а когда очнулись не могли пошевелить конечностями и ничего не слышали. Врачи предположили, что причиной удара молнии стала титановая пластина в руке одной из девочек.