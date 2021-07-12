Туристы попытались сделать селфи во время дождя и погибли

Туристы попытались сделать селфи на вершине старой башни во время дождя и погибли от удара молнии. Видео и подробности инцидента опубликовало Daily Mail.

В воскресенье, 11 июля, группа туристов примерно из 30 человек поднялась на вершину сторожевой башни древнего форта Амер в Джайпуре, столице индийского штата Раджастан. Несмотря на непогоду, посетители захотели сделать селфи на фоне популярной достопримечательности.

На кадрах видно, как разряд молнии бьет в одну из башен форта — в место, где стояли туристы. По данным полиции, 11 человек скончались на месте, еще 17 получили различные ранения, трое были госпитализированы в больницу и находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьям погибших будут выплачены денежные компенсации. Также отмечается, что во время сезона дождей в районах Северной Индии ежегодно от молний погибают сотни людей.

