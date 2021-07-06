Сестры отправились в поход и погибли от удара молнии

В Норвегии молния попала в трех сестер, отправившихся в поход. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на популярной у туристов горе Мельсхорн рядом с коммуной Харэйд. 18-летняя Бенедикт Мирсет (Benedicte Myrset) и ее 12-летняя сестра Виктория погибли от удара молнии. Третья сестра, имя которой не называется, серьезно пострадала и была доставлена в больницу в Бергене.

Мэр коммуны назвал случившееся «огромной трагедией», которую никто не смог бы предвидеть, потому что погода в районе «менялась невероятно быстро». Сообщается, что днем и вечером 4 июля в районе происшествия было зафиксировано более 800 ударов молний.

Ранее в американском штате Флорида молния разбила лобовое стекло машины куском асфальта и ранила пассажиров. Во время грозы электрический заряд ударил в дорожное покрытие перед движущимся пикапом. Он выбил из полотна крупный кусок асфальта, который насквозь пробил кабину автомобиля.