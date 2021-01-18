Удар молнии в мужчину попал на видео

dailymail.co.uk

Бразильцы сняли на видео, как в них попала молния. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в шести километрах от бразильского муниципалитета Миндури, штата Минас-Жерайс, где Жозе Омар де Оливейра (Jose Omar de Oliveira) и его друг Клаудио Араужо Резенде (Claudio Araujo Resende) снимали видео. «Когда я увидел рядом солнце и дождь, то решил снять их на видео, чтобы показать, как велик Господь и прекрасна природа», — объясняет Оливейра.

Именно в этот момент в них ударила молния. «Мы почувствовали толчок и упали, — рассказывает мужчина. — В меня полетел гравий. Мы были поражены и одновременно побежали к автомобилю». Он думает, что молнию привлек его мобильный телефон. По его словам, им повезло, что они не пострадали.

В 2020 году сообщалось, что американский почтальон погиб в результате удара молнии во время катания на гидроцикле по водохранилищу в Калифорнии. Его сын получил сильные ожоги и был госпитализирован.