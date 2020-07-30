Молния убила катавшегося на гидроцикле почтальона

Житель американского города Рено, штат Невада, погиб в результате удара молнии во время катания на гидроцикле на водохранилище Стампед, штат Калифорния. Об этом сообщает издание Daily News.

В субботу, 25 июля, 47-летний почтальон, бывший военный ветеринар Юджин Арао (Eugene Arao) катался на гидроцикле вместе с сыном-подростком. Когда он возвращался к берегу, внезапно началась гроза. В Арао попала молния, и он упал в воду. Так как на нем не было спасательного жилета, он утонул. Сын погибшего получил сильные ожоги и был госпитализирован.

Шелли Брюстер Брайант (Shelly Brewster Bryant) стала свидетельницей случившегося. Она находилась в десяти метрах от места трагедии. «Это было ужасно. Я все еще в шоке. Это самое страшное, что я когда-либо переживала», — написала она в Facebook. Американка рассказала, что удар молнии «прожарил» гидролокатор на принадлежащей их семье лодке и сильно напугал девятилетнюю дочь. Ее муж доставил их с дочерью на берег, а затем вернулся к месту гибели Арао, чтобы помочь в поисках его тела.

«Он смог найти его при помощи нашего запасного эхолота и сбросил якорь с бакеном. Мы уже уезжали, когда приехали дайверы», — написала Брайант. В конце концов, спасатели обнаружили тело Арао на глубине около четырех метров в шести метрах от берега.

«Грозы у нас приходят стремительно и относительно быстро рассеиваются. Если прогнозируется гроза, моя рекомендация — сразу покинуть озеро. Я видел весьма мощные молнии», — сказал шериф Фишер. В то же время он отметил, что произошедшая трагедия с Арао — первый случай гибели человека от удара молнии в этом округе на его памяти.

Люди редко гибнут от ударов молнии в Калифорнии. С 1956 по 2016 год в штате сообщалось о 34 подобных случаях. В Нью-Йорке за этот период погибли 143 человека, во Флориде — 491.