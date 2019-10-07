Мужчина оглох и лишился одежды от удара молнии

В американском городе Спринг, штат Техас, ветеринары спасли мужчину, в которого ударила молния, когда он выгуливал собак. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Александр Кореас (Alexander Coreas) гулял с тремя собаками, когда в него ударила молния. Мужчина упал лицом вниз, его животные разбежались. Очевидцы произошедшего — сотрудники расположенной неподалеку ветеринарной клиники — подбежали к мужчине и определили, что его сердце не бьется. Его одежда сгорела, а носки отбросило от удара молнии.

Ветеринары Билл Уилсон (Bill Wilson), ￼Кори Харт (Corey Hart) и Кристи Миттлер (Christy Mittler) начали проводить пострадавшему сердечно-легочную реанимацию до тех пор, пока не почувствовали пульс.

Затем приехали парамедики, погрузили Кореаса на носилки и на вертолете доставили в больницу. Кореас получил ожоги через все тело от груди до левой ноги и оглох на левое ухо, но выжил. Сейчас он уже может стоять и надеется, что в ближайшее время сможет начать проходить курс физиотерапии.

Ранее сообщалось, что в городском парке Элк-Сити, американский штат Канзас, 28 сентября бегун погиб от удара молнии возле финиша ультрамарафона. Другие бегуны и организаторы соревнований оказали ему первую помощь, но он скончался от полученных травм.

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