Удар молнии убил мчавшегося мотоциклиста

В американском штате Флорида молния убила мужчину, который ехал по шоссе на мотоцикле. Об этом сообщает издание The Daytona Beach News-Journal.

45-летний мотоциклист приехал во Флориду из Северной Каролины. По словам очевидца, молния ударила в его шлем. Это привело к ДТП, в результате которого мужчина погиб.

После удара молнии на шлеме остались темные отметины. Кроме того, судя по фотографии, которую опубликовала дорожная полиция Флориды, он поврежден и проломлен в нескольких местах.

По данным Национальной метеорологической службы, в США молнии убивают в среднем 49 человек в год, причем больше всего жертв именно во Флориде. С 2008-го по 2017 год от удара молнии погибли 47 жителей штата, пишет Newsweek.

В 2018 году сообщалось, что в Руанде не менее 15 человек погибли от молнии, которая ударила по церкви. Из-за электрического разряда большинство участников службы упали на землю. Несколько прихожан скончались на месте, еще один умер по дороге в больницу.

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