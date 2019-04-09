Индюк убил мотоциклиста

В американском штате Мичиган погиб мотоциклист, столкнувшийся с летящей птицей. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.

Дорогу, по которой ехал 70-летний местный житель, пересекала стая диких индеек. Одна из птиц поднялась в воздух и врезалась в грудь мужчины. От удара он потерял управление, въехал в ограждение на обочине и лишился ноги. Мотоциклиста доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Индейки — крупные птицы, распространенные в Северной Америке. Вес взрослого индюка может достигать восьми килограммов. По оценке специалистов, в Мичигане насчитывается около 200 тысяч диких индеек.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Орегон самолет столкнулся с двумя оленями-вапити. Пилот и его пассажир не пострадали, однако самолет получил значительные повреждения.

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