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Американец потерял руку и так и не смог ее найти

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Полиция американского населенного пункта Томз-Ривер, штат Нью-Джерси, два дня не могла отыскать руку одного из мотоциклистов, катавшихся по улицам наперегонки. Об этом сообщает сайт NJ.com.

Ранним утром в четверг, 30 августа, 36-летний Рональд Вэнерсдейл (Ronald Vanarsdale) и еще несколько мотоциклистов устроили гонки по городу. Мужчина не справился с управлением и разбился. Его отбросило на 90 метров от места аварии, а мотоцикл отлетел на 230 метров.

При столкновении у Вэнерсдейла оторвало руку ниже локтя. Подоспевший полицейский успел наложить жгут и таким образом спас ему жизнь. Мотоциклиста доставили в больницу, где он остается до сих пор, а полиция сосредоточилась на поисках его конечности.

Оторванная рука бесследно исчезла. Несмотря на все усилия, ее не удалось отыскать на месте столкновения. Полиция призвала горожан вернуть конечность, если они заметят ее. Кроме того, к поискам хотят привлечь морское подразделение полиции штата, которое может проверить водоемы.

В июне сообщалось, что американский мотоциклист съел собственную ногу, которую ампутировали после аварии. Знакомый повар помог ему сделать из нее тако, которым накормили друзей, желавших попробовать человеческое мясо.

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