Американец потерял руку и так и не смог ее найти

Полиция американского населенного пункта Томз-Ривер, штат Нью-Джерси, два дня не могла отыскать руку одного из мотоциклистов, катавшихся по улицам наперегонки. Об этом сообщает сайт NJ.com.

Ранним утром в четверг, 30 августа, 36-летний Рональд Вэнерсдейл (Ronald Vanarsdale) и еще несколько мотоциклистов устроили гонки по городу. Мужчина не справился с управлением и разбился. Его отбросило на 90 метров от места аварии, а мотоцикл отлетел на 230 метров.

При столкновении у Вэнерсдейла оторвало руку ниже локтя. Подоспевший полицейский успел наложить жгут и таким образом спас ему жизнь. Мотоциклиста доставили в больницу, где он остается до сих пор, а полиция сосредоточилась на поисках его конечности.

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Оторванная рука бесследно исчезла. Несмотря на все усилия, ее не удалось отыскать на месте столкновения. Полиция призвала горожан вернуть конечность, если они заметят ее. Кроме того, к поискам хотят привлечь морское подразделение полиции штата, которое может проверить водоемы.

В июне сообщалось, что американский мотоциклист съел собственную ногу, которую ампутировали после аварии. Знакомый повар помог ему сделать из нее тако, которым накормили друзей, желавших попробовать человеческое мясо.

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