Из жизни
 
Последние новости
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр
Декан МГУ поддержал Слуцкого в его праве «класть руку на коленку и любое место»
Российские биатлонистки провалили спринт на домашнем этапе Кубка мира
Родственник Путина вошел в правление «Газпрома»
Двухзадый бычок-мутант с шестью ногами стал звездой
Латвия выдворит российских дипломатов
Определены главные способы уберечься от рака
Семен Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Главу Волоколамского района отправили в отставку на фоне скандала со свалкой
На Первом канале обсудили «изнасилованную девочку с пенобетоном во влагалище»

Сотни звонко крякающих уток преградили дорогу мотоциклистам

Перейти в «Мою Ленту»
ViralHog / YouTube

Во Вьетнаме сотни уток перегородили дорогу мотоциклистам. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Viral Hog.

На ролике сотни крякающих уток быстро перебегают дорогу около одной из вьетнамских деревень. Недовольные мотоциклисты сигналят птицам, но они не останавливаются.

В комментариях пользователи попытались пересчитать уток: пользователь The Truth насчитал 956 птиц, а Lần Đầu — 978.

В середине февраля СМИ обратили внимание на видео с вереницей из более чем сотни волосатых гусениц, которые преградили дорогу автомобилю. Вероятнее всего, это были личинки бабочек-мешочниц.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотня волосатых гусениц выстроилась вереницей и остановила автомобиль
Быстроклювая утка покорила интернет
Перед Капитолием в Вашингтоне построили переход для утят
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0921 марта

Ходячие мертвецы

Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
13:51Сегодня

Полутораметровый варан отвлек тайца от медитации и разгромил его туалет

19:5422 марта

Огромный крокодил пришел в больницу, разозлился и умер

15:41Сегодня

Американец залатал яму на дороге хрустящими хлопьями и перекусил из нее

Из жизни00:02 7 марта

Не помню зла

Когда-то эти бандиты ходили на дело. Теперь они ходят под себя
13:07Сегодня

Тело морского чудовища исчезло с американского побережья

13:0622 марта

Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером

14:47Сегодня

Ученые объяснили поведение «извергающей дым» слонихи

Из жизни00:1419 марта

«Звучали шутки про водку в крови»

История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
07:33Сегодня

Двухголовая змея с двумя сердцами удивила ученых

08:5522 марта

Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии

11:33Сегодня

Американка под наркотиками заказала сэндвич в тюрьме и села

Россия
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр
Декан МГУ поддержал Слуцкого в его праве «класть руку на коленку и любое место»
Пенсионер прошел мимо акции протеста и был осужден
Скорая помощь сбила людей на светофоре
Все материалы
Мир
Из ада
Кровавые будни самой опасной банды в истории Америки
Четырехлетний американец случайно выстрелил в младенца
Застрелен взявший французов в заложники «солдат ИГ»
Мусульманка пожаловалась на досмотр с раздеванием и обогатилась
Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo) Русские сенсации
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
Все материалы
Бывший СССР
Надежда СавченкоВ Киеве задержали Надежду Савченко
Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно
Латвия выдворит российских дипломатов
Савченко объявила голодовку
В Латвии отменили школьное обучение на русском языке
Опубликовано видео задержания Савченко
Надежду Савченко задержали
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Все материалы
Экономика
В России хотят повысить налоги
Сколько заплатят россияне, если это случится
Банк России снизил ключевую ставку
Украинских гастарбайтеров назвали угрозой для Украины
Эффект «Новичка»
Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля
Россия даст ответ в торговой войне с США
«Аэрофлот» назвал сроки возобновления полетов в Египет
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Все материалы
Силовые структуры
Умри сегодня!
Его лишили воровской короны. В ответ он открыл охоту на авторитетов
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка искромсала себе лицо ножницами ради алиби
Напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» направят на принудительное лечение
Бурятский мафиози побил полицейских и пошел под суд
Банда из сотрудника угрозыска и шестерых безработных похитила человека в Москве
Все материалы
Наука и техника
Евротур
Неизвестные снимки Красной армии в Берлине и других цитаделях Третьего рейха
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Карим Хакимов сопровождает будущего короля Саудовской Аравии Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Москва, Кремль, 1932 годПо усам текло
Сталин предал Саудовскую Аравию. Там сразу появились нефть и американцы
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Раскрыта тайна «инопланетного» гуманоида из Атакамы
Модернизированный аналог Ан-2 сядет на лед
Найден эффективный способ борьбы со старением тела
Все материалы
Спорт
Мохамед СалахЕгипетская сила
Сегодня он забивает в Англии. Летом зажжет у ворот сборной России
Российские биатлонистки провалили спринт на домашнем этапе Кубка мира
Команда НХЛ пропустила шайбу без броска
Украинская биатлонистка смирилась с бойкотом российского этапа Кубка мира
Мартен Фуркад«Бойкот — не выход»
Фуркад едет в Тюмень, а шведский чемпион боится русских болельщиков
Вызванный в сборную Польши украинский футболист пожаловался на статус предателя
Российский теннисист предложил сопернику смотреть на него и заткнуться
Все материалы
Культура
Следствие ведут молотки
Кино недели: от «Тебя никогда здесь не было» до «Тихоокеанского рубежа 2»
«Я урод, потому что у меня толстый живот»
Травля, одиночество и смерть в жизни подростков
Шоколадный глаз
Женские бани и пожарные на шесте от лучших художников России и Запада
Винсент Галло назвал себя жертвой Вайнштейна и обличил изнасилованных актрис
На съемках фильма Эдварда Нортона с Брюсом Уиллисом погиб пожарный
Джона Сноу из «Игры престолов» нашли пьяным на дороге в Париже
Афроамериканка села Мэрилину Мэнсону на лицо
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
В сети повелись на «изобретенный Цукербергом» способ защитить аккаунт
На Первом канале обсудили «изнасилованную девочку с пенобетоном во влагалище»
У «Уральских пельменей» отобрали прошлое
Прославившийся унижением «лейтенантика» депутат назвал журналистов слугами
Все материалы
Ценности
На цифрах
По каким часам мир будет сверять время в ближайшие годы. Перый день BaselWorld
Трезвые головы
Самые сексуальные, богатые и опасные мужчины времен сухого закона
Очень черные пантеры
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Британцев вдохновил российский футбол
Героев знаменитых картин превратили в гопников
Диснеевских персонажей превратили в мусульман
Папа Римский пристыдил любителей крестов
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бортпроводника поймали с кокаином в штанах
Россияне начали покупать туры в Египет
Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Сотни звонко крякающих уток преградили дорогу мотоциклистам
Огромный крокодил пришел в больницу, разозлился и умер
Американец залатал яму на дороге хрустящими хлопьями и перекусил из нее
Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером
Все материалы
Видео: первый тест Toyota Camry
Как едет и что изменилось у «Камри» для России
Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам
Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми
10 самых популярных б/у автомобилей в Москве
Подержанные машины, которые чаще всего продавали в феврале
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной «Мазде» по трассе «Формулы-1»
Новая Toyota Corolla получила вариатор со «стартовой передачей»
Старые батареи Nissan Leaf приспособят для уличного освещения
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы