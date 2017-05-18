Перед Капитолием в Вашингтоне построили переход для утят

Возле Капитолия в столице США Вашингтоне установили пандусы для утят. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Сооружения спроектировало и построило федеральное агентство «Архитектор Капитолия», отвечающее за эксплуатацию и благоустройство Капитолийского комплекса, в сотрудничестве с некоммерческой организацией City Wildlife, которая занимается спасением диких животных в Вашингтоне. Пандусы понадобились, чтобы помочь птицам перебираться через бортик, окружающий Зеркальный пруд перед Капитолием.

По информации City Wildlife, в Зеркальном пруду обитают четыре семейства крякв. Глава организации Энн Льюис (Anne Lewis) заявила, что отсутствие пандусов могло привести к гибели утят. Каким образом птицы преодолевали бортик пруда в прошлом, не уточняется.

Конгрессмен от Республиканской партии Марк Уокер (Mark Walker) осудил трату государственных средств. «Если оно выглядит, как утка, и ходит, как утка, то должно быть правительственным убытком», — написал он в Twitter. Пост собрал около 3,8 тысячи комментариев. «Почему вы ненавидите утят?» — спрашивает Уокера один из пользователей. «Нужно быть чудовищем, чтобы назвать это тратой», — пишет другой.

Капитолий — здание на Капитолийском холме в Вашингтоне, в котором заседает Конгресс США.

В ноябре 2016-го сообщалось, что в Новой Зеландии построили подземный переход для пингвинов.