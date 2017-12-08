Быстроклювая утка покорила интернет

Пользователей Reddit покорила утка, которая очень быстро ест. Видео появилось на YouTube в конце ноября, но в интернете обратили на него внимание только в декабре. Пост вышел на главную страницу Reddit 6 декабря и набрал 15 тысяч лайков.

Видеоролик называется «Утка ест горох действительно быстро». Как отметили юзеры, название подробно описывает содержание. Комментаторы обратили внимание на кошку, которая ждала, что еды дадут ей, а когда увидела, как прожорливая утка быстро поглощает горох, предпочла отойти в сторону.

По словам одного из пользователей, представившегося как «бывший владелец утки», горох действует на этих птиц как наркотик и очень им нравится.