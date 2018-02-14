Сотня волосатых гусениц выстроилась вереницей и остановила автомобиль

Видео: Viral Hog / YouTube

В Австралии сняли на видео вереницу гусениц, которая пересекала проселочную дорогу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ролик снял ехавший по дороге автомобилист. «Я увидел процессию, когда ехал мимо, и сперва подумал, что это кожа, которую сбросила змея», — рассказал он.

Рассмотрев препятствие поближе, автор видео понял, что путь преграждают более сотни гусениц, которые выстроились одна за другой и медленно ползут с одной стороны дороги на другую.

По всей видимости, вереница состояла из личинок бабочек-мешочниц. Обычно они скрываются в переносных чехликах, которые сооружают из сплетенных шелковинкой частиц листьев, коры, веточек и комочков почвы. Что подвигло таких скрытных гусениц на массовое переселение, не уточняется.

В январе сообщалось, что австралийская актриса Николь Кидман съела несколько живых гусениц табачного бражника. Она призналась, что любит употреблять в пищу насекомых и назвала это своим «скрытым талантом».

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