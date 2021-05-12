Молния выбила кусок асфальта из шоссе и пробила им лобовое стекло автомобиля

В американском штате Флорида молния разбила лобовое стекло машины куском асфальта и ранила пассажиров. Об этом сообщает New York Post.

Во время грозы электрический заряд ударил в дорожное покрытие перед движущимся пикапом. Молния выбила из полотна крупный кусок асфальта, который насквозь пробил кабину автомобиля, ранив водителя и пассажира осколками стекла.

«Это уникальное происшествие, которое, скорее всего никогда больше не повторится», — заявил начальник пожарно-спасательного отряда округа Уолтон Кристофер Браун.

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 мая. Спасатели, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавших с множественными порезами от разбившегося стекла.

По словам Брауна, владельцу автомобиля и его пассажиру очень повезло, так как асфальт вполне мог попасть в одного из них или повредить и отправить в кювет машину, несущуюся по скользкому шоссе.

Ранее сообщалось, что в американском городе Спринг, штат Техас, ветеринары спасли мужчину, в которого ударила молния. Очевидцы произошедшего — сотрудники расположенной неподалеку ветеринарной клиники — проводили пострадавшему сердечно-легочную реанимацию до тех пор, пока не почувствовали пульс.