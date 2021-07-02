Двое россиян погибли от удара молнии

Два человека погибли от удара молнии на озере Балтым в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по региону Валерия Горелых.

«Вечером 2 июля на озере Балтым, на территории Верхнепышминского городского округа Свердловской области, в результате удара молнии погибли два человека​​​. Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что на берегу водоема, среди других отдыхавших, находились две семьи: Богдашовы и Патрушевы, ранее между собой не знакомые», — сказал Горелых.

По словам Горелых, непогода наступила внезапно, и члены обеих семей спрятались от ливня и грозы с порывами ветра в беседке. В это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью. Один из них скончался сразу, второго пытались супруга и прибывшие медики «скорой помощи», однако спасти его не удалось.

Представители МВД установили личности обоих погибших, ими оказались мужчины по имени Андрей, 1986 года рождения, и Георгий, 1988 года рождения. У них обнаружены следы ожогов, характерные для удара молнии.

Следственный отдел по городу Верхняя Пышма областного СКР начал доследственную проверку по факту гибели двух мужчин. Сейчас сотрудники СКР опрашивают свидетелей. Тела умерших направлены на экспертизу.