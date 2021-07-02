В российском городе прошел «молочный» дождь

В российском городе Иваново прошел «молочный» дождь — необычное природное явление попало на видео. Об этом сообщает региональный портал IvanovoNews.

На опубликованных кадрах видно, как с неба падают капли белого цвета, напоминающие снег или град, а на асфальте остаются мутные разводы. Дождь шел около десяти минут и только над одним районом населенного пункта — Московским.

Как уточняет издание, дождь белого цвета — это техногенное явление, которое можно наблюдать вблизи меловых горных пород — пыль попадает в капли и окрашивает их в белый цвет.

Ранее в июне в Амурской области показали духа, который способен управлять природными стихиями. Так, в краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского достали из запасников фигурку духа Агды. Раньше его представляли в виде старика с головой медведя, крыльями орла и волосами из языков пламени, в руках он держал шаровую молнию.