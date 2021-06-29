Упавшая в Подмосковье ветка дерева убила ребенка

В Подмосковье в результате падения большой ветки дерева погиб ребенок. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, несчастный случай произошел на детской площадке в Королеве.

Отмечается, что шестилетний мальчик играл на поваленном дереве, когда на него упала ветвь. Он полученных травм ребенок скончался на месте до приезда врачей.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в российском детском саду Краснодара на двоих детей упало дерево. Один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался.