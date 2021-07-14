Молния ударила в двух сестер и брата во время селфи

В Великобритании молния ударила в двух сестер и брата, которые делали селфи во время грозы

В районе британского города Ист-Молси, графство Суррей, молния ударила в двух сестер и брата, которые делали селфи во время грозы. Об этом сообщает BBC.

Рейчел, Изобель и Эндрю Джобсон (Rachel, Isobel, Andrew Jobson) отправились на велосипедах в гости к своей тете в Эпсом. В дороге они решили сделать перерыв и остановились у замка Молси. В этот момент начался проливной дождь, и все трое укрылись под деревом. Старшая из сестер, 26-летняя Рейчел, рассказала, что прежде чем отправиться дальше, они решили сделать несколько селфи на память.

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Молния ударила, когда они фотографировались. «Внезапно я очутилась на земле и ничего не слышала, кроме пронзительного писка в ушах. Правая рука полностью онемела и не двигалась», — рассказывает Изобель. По словам Рейчел, и она, и ее сестра кричали, а брат, хотя и пострадал, был в большей степени ошеломлен произошедшим.

Рейчел получила ожоги бедра и живота. Кроме того, у нее и Изобель на теле остались следы, похожие на молнии — так называемые фигуры Лихтенберга, отражающие пути распределения тока после разряда.

Врачи не исключают, что причиной попадания молнии была титановая пластина в руке Изобель, которую ей вставили после травмы, полученной при катании на велосипеде. «Рука моей сестры была очень горячей из-за пластины», — вспоминает Рейчел.

Прохожие помогли им подняться на ноги, после чего на место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Норвегии сестры отправились в поход и погибли от удара молнии. Инцидент произошел на популярной у туристов горе Мельсхорн рядом с коммуной Харэйд.