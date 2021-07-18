Меркель не нашла в немецком языке слов для описания последствий наводнения

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что «немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений» после наводнения на западе страны. Ее слова со ссылкой на телеканал Die Welt приводит ТАСС.

Меркель также назвала увиденную картину сюрреалистичной и ужасной. Она пообещала поддержку пострадавшим районам, отметив, что федеральные и земельные власти будут действовать вместе, чтобы устранить последствия. «Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры», — добавила канцлер.

Меркель также отметила, что наводнение показало необходимость более пристального внимания к проблемам изменения климата, пообещав проведения долгосрочной политики, которая будет «учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы».

Ранее стало известно, что число погибших из-за последствий наводнения на западе Германии выросло до 156. «Есть опасения, что погибших будет больше», — отметили в полиции, добавив, что известно о 670 пострадавших, их число также может вырасти. Более тысячи пропавших человек пока не нашли.

