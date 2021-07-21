Более 100 населенных пунктов Якутии заволокло дымом из-за природных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России в среду, 21 июля.

«Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха, продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест», — уточнили в ведомстве.

Всего на территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади 1 миллион 519 тысяч 431,2 гектар. «Площадь активного горения составляет две тысячи 279,15 га. За сутки ликвидировано 14 природных пожаров на общей площади 82 тысячи 165,0 га», — сказали в ведомстве.

В село Магарас из Якутска направили 27 единиц водовозной техники, на территории Сунтарского района применялись три борта Бе-200ЧС, в Горном, Нюрбинском и Вилюйском районах для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 «Циклон».

Пожары в Якутии начались из-за сухой и жаркой погоды в начале июля. В регионе объявили режим ЧС. Ранее голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться борьбой с лесными пожарами. В свою очередь, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем.