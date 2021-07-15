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Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться сибирскими пожарами

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Фото: Jeff Kravitz / Getty
Актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться лесными пожарами в Якутии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться борьбой с лесными пожарами, несмотря на отказ властей Якутии в его помощи. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на якутских активистов.

Они рассказали, что получили от известного артиста ответ по поводу его раннего обещания помочь в тушении лесных пожаров. «Вы правы, я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать», — сказал Ди Каприо.

До этого экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к американскому актеру с просьбой помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами в Якутии. По ее словам, Ди Каприо отреагировал на эту просьбу. В качестве доказательства она опубликована в своем Instagram скриншоты переписки. «Я понял вашу проблему! Вместе с моим менеджером мы свяжемся с властями и разберемся, чем можно помочь», — якобы написал ей артист.

Позже заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев заявил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем. Он также добавил, что справиться с проблемой власти региона могут без помощи Леонардо Ди Каприо.

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