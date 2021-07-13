Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем, справиться с проблемой власти региона могут без помощи Леонардо Ди Каприо, которого ранее призвали обратить внимание на горящие леса в регионе. Об этом заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев в эфире «Пятого канала».

«Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды, обращают на ситуацию [внимание]. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле», — заявил Сивцев.

Ранее экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к актеру с просьбой помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами в Якутии. По ее словам, Леонардо Ди Каприо отреагировал на эту просьбу. В качестве доказательства она опубликована в своем Instagram скриншоты переписки. «Я понял вашу проблему! Вместе с моим менеджером мы свяжемся с властями и разберемся, чем можно помочь», — якобы написал ей актер.

Ранее к тушению лесных пожаров в Якутии привлекли школьников. Издание Sakhapress обратило внимание на видео, на котором два школьника седьмого и девятого классов участвуют в тушении возгорания в Нюрбинском районе и используют противопожарные ранцы.