В российском городе ввели режим ЧС из-за природного пожара

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тольятти из-за природного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. Об этом сообщила администрация российского города на странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что возгорание произошло в субботу, 10 июля, около 14:00, в 18 квартале Тольяттинского лесничества. Охваченная огнем площадь составила 35 гектаров. В тушении пожара участвуют около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники, а также авиация.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Областная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о лесопользовании.

Сильные лесные пожары зафиксированы и в Челябинской области. 10 июля их площадь выросла до 14 тысяч гектаров. Пожарные и сотрудники других экстренных служб сумели спасти от огня более 1800 домов.