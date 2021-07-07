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Накрывшую российский город угольную бурю сняли на видео

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Угольная буря накрыла 6 июля город Киселевск в Кемеровской области. В городе находятся несколько угольных разрезов. Видео с происшествием опубликовали на YouTube-канале «Зеленая защита».

На кадрах можно наблюдать черную дымку, которая заполонила все небо на горизонте. Автор ролика называет явление «чем-то немыслимым», а затем высказывает опасение по поводу того, что ветер может подуть в сторону жилых домом.

Ранее сообщалось, что на предприятии «Алхим» в Тольятти произошла утечка серной кислоты. Авария произошла из-за нарушения технологического процесса. В результате разгерметизировалась цистерна объемом 150 кубометров. Площадь загрязнения составила около 300 квадратных метров. На данный момент весь персонал «Алихима» эвакуирован, работа предприятия остановлена.

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