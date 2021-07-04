В российском городе произошла утечка серной кислоты

Утечка серной кислоты произошла на предприятии «Алхим» в Тольятти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, авария произошла из-за нарушения технологического процесса. В результате разгерметизировалась цистерна объемом 150 кубических метров.

Площадь загрязнения составила около 300 квадратных метров. На данным момент весь персонал «Алихима» эвакуирован, работа предприятия остановлена.

Ранее сообщалось, что авария на станции подъема воды в Ижевске, где произошла утечка 800 килограммов хлора, полностью ликвидирована. «В скорую обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.