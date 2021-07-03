В Ижевске полностью ликвидировали последствия утечки 800 килограммов хлора

Авария на станции подъема воды в Ижевске, где произошла утечка 800 килограммов хлора, полностью ликвидирована. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Instagram.

«Авария полностью ликвидирована. В скорую обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало. Для контроля за ситуацией замеры продолжаются и с утра», — написал он.

Накануне сообщалось, что в одном из районов Ижевска произошла утечка хлора. Сотрудники МЧС попросили людей, по возможности, уехать из микрорайона Городок Металлургов. «Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу», — предупредили в МЧС. По данным экстренных служб, масса выброшенного вещества составила 800 килограммов.