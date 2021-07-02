Прокуратура начала проверку после утечки 800 килограммов хлора в Ижевске

Прокуратура начала проверку соблюдения норм промышленной безопасности после утечки хлора на станции подъема воды в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъема воды г. Ижевска. Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами», —говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в одном из районов Ижевска произошла утечка хлора. Сотрудники МЧС попросили людей, по возможности, уехать из микрорайона Городок Металлургов. «Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу», — предупредили в МЧС. По данным экстренных служб, масса выброшенного вещества составила 800 килограммов.

В декабре прошлого года стало известно, что на берегу Каспийского моря в Дагестане за четыре дня обнаружили 272 туши мертвых тюленей. По одной из версий, это произошло из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения, по другой версии — животные задохнулись в мутной воде, в которую попадают нечистоты.