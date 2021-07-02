Россия
 
Последние новости
Более одного миллиона человек в России привились вакциной «ЭпиВакКорона»
Европейские столицы поборются за «зеленую корону»
Иммунолог дал совет россиянам без антител после прививки
Миру приготовили водородный переворот
Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией
Мэр Лобни задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Систему управления спортом в России пересмотрят
Россиянам рассказали об исследованиях «ЭпиВакКороны» на детях
Искавший жилье москвич-ювелир порассуждал о писавших ему девушках 
Новости партнеров
Прослушать новость

Прокуратура начала проверку после утечки 800 килограммов хлора в Ижевске

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Прокуратура начала проверку соблюдения норм промышленной безопасности после утечки хлора на станции подъема воды в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъема воды г. Ижевска. Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами», —говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в одном из районов Ижевска произошла утечка хлора. Сотрудники МЧС попросили людей, по возможности, уехать из микрорайона Городок Металлургов. «Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу», — предупредили в МЧС. По данным экстренных служб, масса выброшенного вещества составила 800 килограммов.

В декабре прошлого года стало известно, что на берегу Каспийского моря в Дагестане за четыре дня обнаружили 272 туши мертвых тюленей. По одной из версий, это произошло из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения, по другой версии — животные задохнулись в мутной воде, в которую попадают нечистоты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Ижевске произошла утечка хлора на станции подъема воды
Названо дешевое спасение от экологической катастрофы
В Антарктиде обнаружили утечку радиации