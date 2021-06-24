Названо дешевое спасение от экологической катастрофы

Международное энергетическое агентство (IEA) назвало повышение энергоэффективности простым и дешевым способом спасти планету от изменения климата. Вкупе с солнечной и ветряной энергетикой рациональное использование ресурсов способно сократить выбросы вдвое в следующем десятилетии, пишет Bloomberg.

«Если не стремиться к энергоэффективности, растущий спрос на электричество значительно осложнит замену ископаемого топлива возобновляемыми источниками», — пишет IEA в своей дорожной карте по вопросу сокращения вредных выбросов и достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Снижение уровня выбросов от электроэнергии может быть достигнуто за счет ее более рационального использования, а также изменения ежедневных привычек.

При этом авторы признают, что повысить энергоэффективность за счет внедрения новых принципов потребительского поведения в короткие сроки не получится. Однако перемен все же можно достичь, уверено IEA, если убеждать людей вовремя устранять утечки в системах домашней вентиляции, снижать количество энергии, используемой для обогрева или охлаждения помещений. Также необходимо стимулировать население разных стран пересаживаться с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары, заменять газовые котлы тепловыми насосами и перерабатывать вторсырье.

В последнем десятилетии энергоемкость ежегодно падала на 1,7 процента. По расчетам IEA, для достижения нулевых выбросов следующие десять лет ей нужно каждый год снижаться на 4,2 процента.

Падение цен на возобновляемые источники энергии и аккумуляторы помогло энергетике и транспорту развиваться в экологичном направлении, в то время как другие отрасли все так же сильно вредят окружающей среде. Разумное использование энергоресурсов снизит выбросы в строительной и промышленной сферах, для которых прочие методы обойдутся гораздо дороже. Более того, энергоэффективность должна уменьшить спрос на электроэнергию в этих отраслях.

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Однако, пишут авторы, есть риск столкнуться с парадоксом, который описал в своей теории британский экономист XIX века Уильям Стэнли Джевонс. Он утверждает, что повышение эффективности часто приводит к увеличению спроса. К примеру, снижение счетов за электроэнергию из-за менее энергоемкого кондиционера может побудить хозяина установить ещё один. То есть общее потребление энергии останется прежним, несмотря на энергоэффективность техники.

Большинство энергетических моделей не учитывает этот фактор. Опубликованный в мае систематический анализ моделей мировой энергетики, который провели научные работники из Великобритании, США и Франции, показал, что ученые «могут недооценивать будущие темпы роста глобального спроса на энергию». Это означает, что переход к энергоэффективности должен происходить даже быстрее, чем в амбициозной модели IEA.

Сложность заключается в том, что даже простые действия подразумевают высокие первоначальные затраты. Ведь дорогой электромобиль нужно купить уже сейчас, а выгода от оплаты топлива станет очевидной только через пару лет. Рациональный человек предпочтет инвестировать в долгосрочную перспективу, зная, что это окупится в будущем. Однако немногие поступают рационально, а ещё меньше тех, у кого есть деньги, чтобы так поступать.