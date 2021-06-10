Переход к «зеленой экономике» поставил под угрозу европейские банки

Быстрые и хаотичные изменения в энергетической сфере могут создать для крупнейших банков Европы серьезную финансовую угрозу, пишет Bloomberg.

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Объем инвестиций и займов 11 ключевых банков Европейского союза в связанных с добычей ископаемого топлива секторах достигает 532 миллиарда евро (648 миллиардов долларов). Это эквивалентно 95 процентам их общего базового капитала первого уровня — ключевого показателя финансовой устойчивости банков, свидетельствует отчет исследователей Института Руссо, французского подразделения «Друзей Земли» и некоммерческой организации Reclaim Finance.

Однако на фоне актуальных изменений в экономике, продиктованных заботой об экологии, указанные активы могут обесцениться.

Добыча нефти, газа и угля, активно идущая с начала промышленной революции, привела к рекордному уровню выбросов углекислого газа. Чтобы избежать катастрофических последствий изменения климата и выполнить цели Парижского соглашения по ограничению уровня глобального потепления, выбросы в атмосферу необходимо будет сократить наполовину к концу десятилетия и полностью устранить к 2050 году.

«Следующее за неизбежным экологическим переходом обесценивание активов, связанных с добычей ископаемого топлива, может привести к значительной турбулентности или даже спровоцировать новый финансовый кризис», — говорится в отчете исследователей.

С серьезным давлением на фоне перспектив перехода к зеленой экономики уже сталкиваются крупнейшие нефтяные компании мира. Так, 9 июня снизить выбросы по решению суда согласилась Shell, хотя в компании при этом и заявили о «бесполезности» подобных мер.

При этом угрозу для банков может представлять не только переход к зеленой экономике, но и сами изменения климата. В начале июня исполняющий обязанности главы Управления контролера денежного обращения США Майкл Хсу (Michael Hsu) указал, что связанные с этим риски в конечном счете придется учитывать в требованиях к банковскому капиталу. По мнению специалистов, активы финансовых учреждений могут оказаться под угрозой в том числе и из-за таких физических угроз, как повышение уровня моря.