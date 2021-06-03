В изменении климата увидели угрозу для банков

Американским регуляторам в конечном счете придется учитывать в требованиях к банковскому капиталу риски, связанные с изменением климата, заявил в интервью Reuters исполняющий обязанности главы Управления контролера денежного обращения США Майкл Хсу (Michael Hsu).

Речь идет о таких климатических рисках, как экстремальные погодные условия или серьезные изменения в нормативных актах, связанных с экологией. Как именно учесть эти риски в практике банковского надзора, специалисты пока обсуждают, объяснил Хсу: необходимо провести еще ряд исследований. «Прежде чем мы доберемся до решающего вопроса капитала, предстоит проделать еще много работы», — заявил глава регулятора.

Эксперты по рискам считают, что изменения климата могут оказать колоссальное влияние на финансовую систему. Активы на суммы в триллионы долларов могут быть уничтожены и из-за физических угроз, таких как повышение уровня моря, и из-за мер, направленных на борьбу с глобальным потеплением.

Подобные меры уже создают давление на бизнес: так, в мае экоактивистам удалось нанести удар по планам развития ряда крупнейших нефтяных компаний . В Британии к 2025 году обяжут отчитываться о климатических рисках крупные компании и финансовые учреждения, причем аналогичные требования могут распространить и на другие страны «Большой семерки»