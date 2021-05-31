«Большую семерку» попросили надавить на бизнес ради экологии

Влиятельная группа британских инвесторов призывает страны «Большой семерки» заставить компании отчитываться о рисках для климата, связанных с их работой, пишет The Guardian. Речь идет об обращении Ассоциации инвестиций (Investment Association, IA), члены которой распоряжаются активами на общую сумму в 8,5 триллиона фунтов.

В IA предлагают странам «Большой семерки» последовать примеру Британии: эта страна к 2025 году обяжет крупные компании и финансовые учреждения предоставлять отчетность по вопросам климатических рисков. Теперь IA хочет, чтобы аналогичные обязательства приняли на себя все страны G-7, при этом предлагая соблюдать единые стандарты, которые помогут сравнить прогресс компаний в разных странах.

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Организация намерена добиться декарбонизации тех компаний, в которые она вкладывает. Экологическая отчетность же должна помочь топ-менеджерам инвестиционных фондов учитывать «зеленые риски» при управлении финансами, вплоть до полного вывода своих средств из «грязного» бизнеса.

В письме, направленном чиновникам G-7 в преддверии саммита организации в Корнуолле, ассоциация также призвала крупнейшие развитые экономики мира выпустить руководства, которые должны помочь компаниям следовать Парижскому соглашению по климату.

Кроме того, в организации хотят, чтобы лидеры G-7 приняли общие стандарты в вопросе зеленых правительственных облигаций, направленных на финансирование проектов, связанных с возобновляемой или зеленой энергетикой.

21 мая министры экологии, климата и окружающей среды «Большой семерки» приняли решение об отказе от использования угля в качестве топлива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал отказаться от угля на мировом уровне.

В апреле Международное энергетическое агентство предупредило, что выбросы углекислого газа в 2021 году вырастут почти на пять процентов: эксперты видят в этом «ужасное предзнаменование» грядущих угроз климату и экологии.