В Ижевске произошла утечка хлора

В одном из районов Ижевска произошла утечка хлора. Сотрудники МЧС попросили людей, по возможности, уехать из микрорайона Городок Металлургов, передает ТАСС.

«На станции подъема воды по адресу: город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу», — говорится в сообщении ведомства.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что масса выброшенного с «Ижводоканала» хлора составила 800 килограммов. Из здания предприятия эвакуировали 10 сотрудников, «проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета», — уточнил собеседник.

По информации очевидцев, после выброса газа в сторону городского парка культуры и отдыха имени Кирова промчалось несколько пожарных машин, передает Udm-Info.

«После сирены был неразборчивый женский голос. Мы недалеко от телевышки были. Сказали, что произошла авария и всем нужно закрыть окна. Пока домой шли, несколько пожарных пролетело в сторону водонапорки», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что против выброса газа на окраине Ижевска установили водяную завесу. Утечку хлора удалось локализовать, опасности для населения нет.