Россия
 
Последние новости
Более одного миллиона человек в России привились вакциной «ЭпиВакКорона»
Искавший жилье москвич-ювелир порассуждал о писавших ему девушках 
Отказ от саммита с Россией назвали бесславным провалом Европы
Путин освободил некоторых россиян от налогов
Мосгорсуд оправдал аудитора Минобороны по делу о взятке в 12 миллионов рублей
Касперский выпустит защищенный телефон
Голикова заявила об изменениях в ограничениях для туристов на Кубани
Суд рассмотрел просьбу киллера Саши Солдата о смягчении наказания
В Ижевске произошла утечка хлора на станции подъема воды
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценено влияние утечки хлора на водоснабжение в Ижевске

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Оценено влияние утечки хлора на водоснабжение в Ижевске. Подробности сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ижводоканала».

«На водоснабжении холодной водой жителей это не отразится», — уточнил собеседник агентства.

Источник добавил, что утечка хлора в Ижевске локализована, ситуация не представляет опасности для жителей. Против выброса газа на окраине города установили водяную завесу.

Ранее 2 июля сообщалось, что на станции подъема воды по адресу: город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошла утечка хлора. Сотрудники МЧС попросили людей, по возможности, уехать из микрорайона Городок Металлургов. Источник в экстренных службах сообщал, что масса выброшенного с «Ижводоканала» хлора составила 800 килограммов.

Предыстория: В Ижевске произошла утечка хлора на станции подъема воды
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин подписал закон о проверке мигрантов на наркотики, инфекции и ВИЧ
Названы наиболее востребованные профессии в Подмосковье
В Ижевске произошла утечка хлора на станции подъема воды