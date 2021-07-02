Оценено влияние утечки хлора на водоснабжение в Ижевске. Подробности сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ижводоканала».

«На водоснабжении холодной водой жителей это не отразится», — уточнил собеседник агентства.

Источник добавил, что утечка хлора в Ижевске локализована, ситуация не представляет опасности для жителей. Против выброса газа на окраине города установили водяную завесу.

Ранее 2 июля сообщалось, что на станции подъема воды по адресу: город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошла утечка хлора. Сотрудники МЧС попросили людей, по возможности, уехать из микрорайона Городок Металлургов. Источник в экстренных службах сообщал, что масса выброшенного с «Ижводоканала» хлора составила 800 килограммов.