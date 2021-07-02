Путин подписал закон о проверке мигрантов на наркотики, инфекции и ВИЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании реестра, в который будут вноситься результаты медосмотра трудовых мигрантов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, в реестр будут вноситься сведения об инфекционных болезнях, ВИЧ и наркотической зависимости. Вести соответствующий контроль поручили Роспотребнадзору.

Теперь иностранцы, которые хотят получить разрешение на проживание или вид на жительство в России, должны будут сдать тест на выявление в организме наркотических веществ, которые были приняты без назначения врача, а также ВИЧ и опасных для окружающих инфекционных заболеваний.

Медосмотр будет осуществляться только в клиниках на территории России. Их перечень самостоятельно установят регионы.

Ранее сообщалось, что мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. В МВД пояснили, что целью «соглашения о лояльности» является информирование иностранного гражданина о правилах въезда в страну, выезда из РФ, привлечения к трудовой деятельности на ее территории, а также об установленных ограничениях, запретах и последствиях их нарушения.