Более 200 человек пострадали от взрыва баллона с хлором в Иране

Более 200 человек пострадали в результате взрыва баллона с хлором в Иране. Об этом сообщает ТАСС.

Всего медицинская помощь потребовалась 217 людям, из них в больницы доставили 106 человек. Жертв удалось избежать.

Инцидент произошел в населенном пункте Занджире в провинции Илам. Баллоны с ядовитым веществом находились в кузове грузового автомобиля. Одна из емкостей взорвалась во время транспортировки.

27 августа на производящем компоненты чистящих средств химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана, США) произошла утечка хлора из-за разбушевавшегося урагана «Лаура». Тогда местных жителей попросили не покидать дома.

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