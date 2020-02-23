Российские дети отравились парами хлора в бассейне

В Татарстане посетители частного бассейна получили отравление парами хлора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Набережных Челнов Римму Мухаметзянову.

По ее словам, госпитализированы шесть детей и один взрослый. «У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничто не угрожает», — заявила Мухаметзянова.

По данным агентства «Интерфакс», врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Также девять взрослых и трое детей направлены на амбулаторное лечение.

В 2018 году в городе Мыски Кемеровской области 12 детей отравились, надышавшись парами хлора в бассейне «Олимпиец». Четверо из них попали в реанимацию. В помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Они почувствовали едкий раздражающий запах, после чего взрослые вывели ребят из бассейна в теплое помещение и вызвали скорую. У пострадавших были диагностированы раздражение слизистых, тошнота и кашель.

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