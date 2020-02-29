Эрдоган рассказал об уничтожении заводов по производству химоружия в Сирии

Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия, было уничтожено семь объектов, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала NTV.

«По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут терпеть последствия», — сказал турецкий лидер на встрече с депутатами в Стамбуле.

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В июне 2014 года сообщалось, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. Годом ранее ближневосточное государство стало 190-м членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Между тем позже в СМИ периодически появлялась информация о производстве запрещенных боеприпасов боевиками запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». В частности, речь идет о боеприпасах с хлором и белым фосфором.

В ноябре 2018-го боевики обстреляли несколько районов Алеппо снарядами с хлором. Были госпитализированы 107 человек, в том числе четыре ребенка.

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